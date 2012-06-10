Мер Донецька зробив крайніми журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, так він відповів на запитання англійських тележурналістів, які зустрічали сьогодні свою збірну з футболу біля входу в готель «Вікторія» в Донецьку.

«Донецьк, напевно, дуже багато очікував фанів із Британії. А приїжджають лише 2 або 3 тисячі. Засмучені, розчаровані Ви цим?», - поставили запитання журналісти. На це О.Лук`янченко відповів: «Мені прикро за те, що преса і телерадіокомпанії, не знаючи справжньої ситуації в місті Донецьк, окремі телекомпанії показували місто Донецьк, намагалися його піднести так, чого насправді в місті немає».

При цьому мер додав: «Ми переконали, що місто Донецьк - це трудове, нормальне місто».

На зустрічне запитання, «хто відповідальний за те, чому так мало англійців приїжджає до Донецька», О.Лук`янченко сказав: «Я ні на кого не хочу показувати, і ні на кого не буду показувати. Потрібно просто правильно і чесно підносити інформацію про місто».