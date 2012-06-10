УЄФА порушив справу проти російських вболівальників

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Згідно з повідомленням, вивчивши звіти з безпеки і доступні фото- та відеоматеріали, УЄФА оголосив, що відкриває дисциплінарну справу щодо Російського футбольного союзу у зв`язку з неналежною поведінкою вболівальників, використанням і киданням на поле феєрверків, а також демонстрацією банерів із недозволеним змістом на матчі групи А між збірними Росії й Чехії, який відбувся у п`ятницю, 8 червня, у Вроцлаві.

Крім того, УЄФА в співпраці з FARE почне розслідування у зв`язку з одержаною інформацією про образу чеських футболістів російськими вболівальниками.

Як повідомлялося, в Інтернеті з`явився відеозапис бійки між кількома особами, зокрема з символікою російської збірної, і стюардами та волонтерами на Вроцлавському стадіоні. При цьому одного із стюардів люди з російською символікою били ногами, коли той вже впав на землю.