За добу в Україну з'їхалися 17 тисяч вболівальників
12:52, 10 червня 2012Спорт
2001
Всього кордон перетнуло понад 17 тисяч осіб та 3,1 тисяча транспортних засобів.
|Україна приймає гостей
До України прибули майже 17 тис футбольних вболівальників.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Всього кордон перетнуло понад 17 тисяч осіб та 3,1 тисяча транспортних засобів, що відносяться до категорії Євро-2012. З них 9,5 тисяч вболівальників перетинали кордон переважно неорганізованими групами, ще понад 7 тисяч рухалися в складі 143 груп», - йдеться в повідомленні.
Більшість вболівальників прибували автомобільним транспортом та дещо менше - літаками.
Загалом упродовж доби кордон України перетнули понад 300 тис осіб та 66 тис транспортних засобів, що на 40 тис та 10 тис більше, ніж за попередню добу відповідно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter