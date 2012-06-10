За добу в Україну з'їхалися 17 тисяч вболівальників

До України прибули майже 17 тис футбольних вболівальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Всього кордон перетнуло понад 17 тисяч осіб та 3,1 тисяча транспортних засобів, що відносяться до категорії Євро-2012. З них 9,5 тисяч вболівальників перетинали кордон переважно неорганізованими групами, ще понад 7 тисяч рухалися в складі 143 груп», - йдеться в повідомленні.

Більшість вболівальників прибували автомобільним транспортом та дещо менше - літаками.

Загалом упродовж доби кордон України перетнули понад 300 тис осіб та 66 тис транспортних засобів, що на 40 тис та 10 тис більше, ніж за попередню добу відповідно.