Відкриття Євро: поляки розчаровані результатом та вартістю Чемпіонату, а Femen платять штраф

Більшість поляків на вулицях Варшави 8 червня, без сумніву, тішилися початку Євро 2012. Це була спокійна радість змішана з відчуттям гордості за власну країну, котра не гірша за інші та може теж успішно організовувати такого рівня заходи, як чемпіонат Європи з футболу. Такими відчуттями, принаймні, найчастіше ділилися з кореспондентом УНІАН у Польщі мешканці Варшави та численні гості столиці.

Стадіони чи садки?

Неприємний сюрприз організаторам найбільшого масового заходу у Польщі за сучасну її історію вранці п`ятниці зробили учасники громадянського руху, названого "Хліба замість видовищ", котрі зуміли спотворити один із символів Варшави – штучну пальму у центрі міста. У ніч з четверга невідомі особи обскубали половину з листків дерева та замістили на ньому слоган своєї акції, аналогічний назві руху. Щоправда, банер досить швидко зник із пальми. Більші труднощі організатори мали із написами, котрі незгодні з витрачанням величезних коштів на організацію Євро 2012, на одному із головних плакатів, розміщених на шляху до Національного стадіону. Крім непристойного допису до Euro 2012 слова F..ck, супротивники Євро змінили дві букви в інших офіційних слоганах європейського чемпіонату, котрі перетворили фрази "Разом створюємо історію" на "Разом створюємо істерику" та з "Варшава - горде місто-організатор Євро 2012" на "Варшава - дурне місто-організатор". Правоохоронці, котрі чергували біля Національного стадіону, розповіли УНІАН, що отримали інформацію про зміну написів вранці, та що банери мали замінити. Однак, банерів майже до самого відкриття чемпіонату ніхто не змінив, лише були помітні невдалі спроби замазати зміни у текстах. У першій половині дня практично усі спотворені вислови продовжували красуватися вздовж дороги, якою увечері мали їхати на футбольну арену не лише звичайні уболівальники, але й VIP-особи, серед яких були президенти Польщі Броніслав Коморовський та України Віктор Янукович, разом з президентом головного організатора свята – UEFA – Мішелем Платіні.

"Я не проти емоцій. Багато з нашої групи це також футболісти, уболівальники. Але ми вважаємо, що є речі, важливіші за Євро. Я впевнений, якби запитали на референдум, що будувати: стадіони чи комунальні квартири, дитсадки, та розвивати культуру, то більшість би підтримали квартири, садки та культуру. Проблема в тому, що ніхто нас не запитав", - пояснював причини акції польському виданню Gazeta Wyborcza на умовах анонімності один із учасників руху «Хліба замість видовищ».

АнтиЄвро2012-активіст переконував, що на чемпіонаті заробить лише UEFA та міжнародні корпорації, а не поляки, як намагається переконати усіх польська влада.

Парадоксально, але однією з останніх новин перед самим початком Євро 2012 стала інформація про початок процедури банкрутства однієї із найбільших будівельних компаній у Польщі - PBG, котра у консорціумі з іншими компаніями споруджувала три з чотирьох стадіонів, де відбуватимуться матчі цьогорічного чемпіонату, в тому числі, Національної арени у столиці. Компанія, акції якої після оголошення перемоги українців з поляками у квітні 2007 року у конкурсі на організаторів Євро подорожчали майже на 20% та досягли рекордної ціни в близько 150 доларів за штуку, на останньому закриті Варшавського фондового ринку коштували трохи більше 2 доларів.

PBG стала вже другою компанією, котра оголосила банкрутство, після іншої польської компанії, DSS, яка споруджувала одну із найважливіших автотрас у Польщі – А2, і яку неймовірними зусиллями вдалося запустити за день до початку чемпіонату. Найдивніше те, що власне будівельні компанії мали б найбільше виграти від організації футбольного чемпіонату, оскільки 75% з близько 30 мільярдів доларів, які Польща витратила на підготовку до чемпіонату, спрямовано на розвиток інфраструктури.

Польській владі щасливо вдалося врегулювати справу із заборгованістю перед суб-підрядними компаніями, котрі на початку тижня погрожували навіть заблокувати доступ до Національного стадіону, поки не отримають гарантій повернення боргів.

Водночас, звичайні перехожі на вулицях Варшави практично в один голос висловлювали радість з факту, що Польща буде організовувати Євро 2012. "Ні, я не вважаю, що це даремно витрачені гроші. Завдяки чемпіонату було збудовано багато доріг. Маємо стадіон. Варшава, як столиця, повинна мати таку арену", - ділиться враженнями 25-ти річний Міхал. "Врешті щось почали оновлювати та покращувати, чому я дуже рада", - доповнює 19-ти річна Агнєшка.

Позитивні думки звучать від людей абсолютно різного віку, в тому числі, від молодих пар. "Правда, що дитячих садків бракує, але все одно бачу більше позитивів, ніж негативів", - каже 29-ти річна пані Івона.

Радіють Євро 2012 не лише ті, хто прийшов до фан-зони чи на Національний стадіон, але теж звичайні перехожі, котрі навіть не ідентифікують себе як уболівальники за допомогою різного роду "гаджетів": шаликів, прапорців, кепок та інших фанівських аксесуарів. "Поляки повинні навчитися радіти, а Євро 2012 несе позитивні емоції. Приємно бачити веселих людей", - каже 42 річна пані Кристина.

Винятково звучить негативна оцінка: "Не бачу причин, аби тішитися. Через Євро 2012 багато шуму та різних ускладнень, люди повинні змінювати свої плани. Змарновано багато грошей, які можна було б витратити на більш необхідні цілі, наприклад, на дитячі садки, котрий дуже бракує у Варшаві", - відзначає пані Ева (35 років), котра живе недалеко від новозбудованого Національного стадіону.

"Так говорять лише вічно незадоволені люди, котрі постійно нарікають. І немає не значення, чи було б Євро, чи не було б його вони все одно б нарікали", - коментує 62-ти річний пан Тадеуш.

«Поляк» за 1 євро

Відшукати іноземного уболівальника у Варшаві 8 червня, як і днем раніше, виявилося непростим завданням. У четвер на відкриті найбільшої з усіх восьми містах-організаторах цьогорічного Євро фан-зони у Варшаві, здатної умістити 100 тисяч людей, вдалося ідентифікувати лише чотирьох росіян з національними шарфами, кількох громадян Азербайджану, котрі ходили із розгорнутим національним прапором, четвірку французів у футболках національної збірної та рідним державним стягом, а також – трійку темношкірих, котрі, утім, швидше за все, живуть у Варшаві. До слова, один із них у шкіряному ковбойському капелюсі та шльопанцях танцював найжвавіше з усіх майже 10 тисяч присутніх на відкритті фан-зони.

У перший день турніру близько обіду у фан-зоні з’явилися греки з національними прапорами, шарфами та в інших більш та менш цікавих уболівальницько-національних образах. Однак, їх кількість також можна було порахувати на пальцях максимум двох пар рук. Серед іноземців, по яких було видно, що вони уболівальники, вдалося знайти одного ірландця з сім`єю, котрий, як виявилося, живе у Варшаві. У фан-зоні нам також зустрілись кілька іспанців у ділових костюмах. Без сумніву, "біло-червоні" футбольні фанати були абсолютною більшістю усюди.

Для того, аби влитися в масу польських уболівальників достатньо було інвестувати від 1 до 10 євро – власне, стільки коштували прапорці, шалики, кепки та футболки з національною символікою. Офіційні аналогічні "гаджети" з символікою Євро 2012, котрі продає UEFA, коштували у 2-3 рази дорожче. Найбільше – аж у 120 євро – оцінили футбольний м`яч "танго", котрим грають усі учасники цьогорічного чемпіонату.

"Ціни дійсно немаленькі, але є люди, готові платити такі гроші", - сказала УНІАН один із продавців, зауваживши, що бізнес йде цілком добре.

Ціни на їжу та питво у найбільшій фан-зоні Євро 2012 вразили тим, що були цілком адекватними до рівня розцінок у польській столиці: воду та кока-колу можна купити за трохи більше, ніж 1 євро, їжу від близько 2,5 до 7 євро в залежності від того, чи це смажена картопля чи шашлик.

Один із офіційних спонсорів турніру Carlsberg продавав 0,5 літрів свого, "мабуть, найкращого пива у світі" за менше, ніж 2 євро. Для любителів традиційної швидкої їжі у фан-зоні працює також МсDonalds.

Українські акценти

Неспокою в цілком спокійному святі у Варшаві внесли трійка представниць української організації Femen, котрі в чергове оголились у польській столиці – цього разу біля Національного стадіону. Вже з традиційними гаслом "послати Євро подалі" дівчата внесли новий елемент у свою традиційну акцію - вогнегасники, котрими "гасили" всіх навколо, поки їх в буквальному розумінні цього слова не відтягнули за руки і ноги правоохоронці. Дуже сумнівно, що своїми діями вони змогли переконати у своїй правоті хоча б одного з присутніх неподалік уболівальників чи тих, хто пізніше бачив фото та відео зроблене перехожими та медіа. Але ціль, очевидно, була іншою. Як повідомив УНІАН у суботу прес-секретар столичної поліції Мачей Карчинський, трьох "femeністок" відпустили на волю ще у п’ятницю, після того, як кожна з них заплатила штраф у розмірі 120 євро.

Активність проявили також кілька інших громадян України, котрі через facebook організувалися для акції проти "режиму" чинного президента України Віктора Януковича. Українці вирішили провести "просвітницьку акцію" серед поляків та іноземних уболівальників - як окреслив УНІІАН один із її організаторів Андрій Любкa - про диктатуру, встановлену обраним главою української держави два роки тому Януковичем. Українці планували роздати 4 тисячі листівок польською та англійською мовами, в котрих, серед іншого, було написано: "Коли Європа у захваті слідкує за футбольним святом, українці є свідками ухвалення нових злочинних законів та вчинків влади, спрямованих проти громадян. Чи народ може святкувати, коли його одні борці (в англомовній версії - "опозиціонери") зустрічають Євро 2012 у тюрмі, а наступні чекають своєї черги?".

Ініціатори акції підкреслювали, що вони не закликають бойкотувати українців, а власне чинний в Україні режим, лідера якого - Віктора Януковича - на одному із плакатів було представлено в образі Гітлера.

В акції, названій "Євро в Україні - бенкет під час чуми" взяло участь менше двох десятків людей, замість анонсованих організаторами "щонайменше сімдесяти". Зважаючи на те, що у Польщі офіційно та легально живе 30 тисяч українців, більшість з яких мешкають саме у Варшаві, куди іще від 100 до 200 тисяч українців щорічно приїжджають на роботу і навчання, то захід важко назвати репрезентативним.

Цікавинкою, яка, мабуть, найбільше запам`ятається, стало те, що один із учасників акції одягнувся в костюм Чубакки із фільму "Зоряні війни".

Тим часом, справу екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, яку Захід вважає жертвою політичних переслідувань, обговорював з Віктором Януковичем під час півтора годинної зустрічі, яка відбулася перед відкриттям Євро 2012, Броніслав Коморовський. Очевидно, що глава української держави не сказав нічого нового президенту Польщі, котрий переконує Віктора Федоровича в необхідності звільнення Юлії Володимирівни з моменту її арешту в серпні минулого року. Глави держав на арені, замість віп-ложі, опинилися на глядацьких трибунах, де перебували разом з президентом UEFA, котрий сидів між ними.

"Присутність президента України на матчі відкриття мала символічне значення та підкреслила важливість спільного заходу, котрим є Євро 2012. Аналогічний символічний характер буде мати присутність президента Коморовського 1 липня під час фіналу у Києві", - відзначив радник польського президента Яромір Соколовський польському агентству РАР.

До речі, UEFA, представники якої на початку тижня обіцяли оприлюднити список VIP-персон, котрі будуть присутні на відкритті євро чемпіонату, так і не зробили цього.

Майже перемога, чи майже поразка

Польські уболівальники, перші з яких появилися на Національному стадіоні ще вранці, були дуже позитивно налаштовані: співали, обіймалися та фотографувалися між собою та з нечисленними грецькими уболівальниками, пили пиво, а ті, хто перебрав з алкоголем, мирно спали на травнику.

Правоохоронці прикривали око на споживання алкоголю на вулиці, що, за законом, карається штрафом близько 25 євро. "Ми більш толерантно ставимося до цього. Все таки, свято", - пояснив УНІАН один із поліцейських.

Близько обіду кількість людей у фан-зоні була навіть меншою, ніж у день відкриття зони. За три години до початку першого матчу Євро 2012, в якому за перемогу мали боротися збірна Польщі та Греції, у Варшаві почав падати дощ: спочатку невеликий, але пізніше ставав щораз інтенсивнішим, поки не переріс у таку зливу, що ніхто не ризикував вийти із прикриття.

На Національному стадіоні завдяки критому даху взагалі не відчувалося незручностей через погоду. На арені теж панувала ще більш сконцентрована позитивна атмосфера, яку випромінювали майже 60 тисяч людей, котрі прийшли дивитися матч.

Абсолютна більшість – звичайно, поляки. Візуально грецьких уболівальників було точно менше 10% від усіх людей на стадіоні. До того, по дорозі на стадіон, кореспонденту УНІАН зустрілися четверо українців у футболках національної збірної та з незвичними зачісками.

Керівник державної компанії Pl2012, котра координувала підготовку Польщі до Євро 2012, Марчін Херра, сказав напередодні УНІАН, що очікував приїзду на перший матч чемпіонату 15-20 тисяч грецьких уболівальників, але, швидше за все, їх буде від 4 до 8 тисяч. За даними одного з грецьких журналістів, котрий сидів поруч на арені, реально до Варшави приїхало від 3 до 5 тисяч греків.

Польська збірна завдяки шаленій підтримці стадіону активно розпочала гру, та на 17 хвилині Роберту Левандовському вдалося забити перший гол Євро 2012. Польські футболісти, які домінували у першому таймі, мали ще кілька реальних шансів збільшити рахунок, котрими, однак, не скористалися.

Наприкінці першого тайму іспанський арбітр зробив полякам чудовий подарунок у вигляді другої жовтої карти та автоматичного видалення з поля одного із грецьких футболістів. Проте, польська збірна не використала цей шанс, а на початку другого тайму грек Дімітріс Салпінгідіс, котрий вийшов на заміну, зрівняв рахунок.

Трохи пізніше він же вийшов один на один із воротарем, котрий порушив правила у штрафній площадці, за що отримав червону картку, а греки – можливість пробити пенальті. Другий воротар польської збірної Пшемислав Титонь, безсумнівно, став героєм 38-мільйонної Польщі, коли зумів захистити ворота.

Греки значно активізувалися у другій половині гри та мали ще кілька небезпечних моментів. Салпінгідісу вдалося навіть забити гол, котрий арбітр, однак, не зарахував через офф-сайд, тож матч завершився нічиєю 1:1.

Після гри польські вболівальники не приховували розчарування. "Матч жахливий. Був впевнений, що після першого голу ми доведемо справу до перемоги", - ділиться емоціями 27-ти річний Пшемек. "Поляки знову грали лише першу половину гри. Пізніше перестали, і тому не виграли", - пояснює 53-ти річний пан Адам. "Я відчуваю недозадоволення від гри. Ми могли перемогти", - додає вагітна пані Марта.

Водночас, більшість співрозмовників УНІАН зауважили, що збірній Польщі пощастило, бо вона могла навіть програти у цьому матчі. "Могло бути гірше: пив би зараз горілку, а не пиво", - відзначив один із них.

Після завершення матчу більшість уболівальників організовано залишила трибуни та добиралася - хто – до фан-зони, аби подивитися матч Росії з Чехією, хто – на вокзал, аби встигнути повернутися додому, а хто – до найближчих ресторанів та пабів. Через не дуже втішний результат "біло-червоні" не мали підстав бурхливо висловлювати свою радість та спокійно розійшлись.

"Не було зафіксовано жодних бійок, лише дрібні інциденти, пов`язані зі зловживанням алкоголю", - сказав агентству один із правоохоронців, котрий чергував біля Національного стадіону, після матчу.

Ця новина втішила би пані Ханю, котра напередодні гри найбільше переживала, аби уболівальники під впливом алкоголю не вели себе агресивно та не влаштували бійокк, що дуже негативно вплинуло б на думку про поляків. "Гарно, що нас оцінили. Значить, не лише інші країни, але й Польща може організувати такі заходи. Головне, аби все пройшло спокійно. Я рада, а, як буде далі, то побачимо", - говорила вона.

Роман Кисіль, Варшава