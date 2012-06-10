Популярність Дністровського каньйону зростає

Як повідомила кореспонденту УНІАН директор КП Тернопільської облради «Інфотурцентр» Лариса Римар, стартував фестиваль в урочищі Устечко Заліщицького району, фінішуватимуть команди у селі Печорна.

Загалом участь у змаганнях беруть 10 команд, плистимуть Дністром вони два дні.

«Популярність Дністровського каньйону в останні роки зростає. Збільшилася кількість туристичних фірм, що пропонують цей вид відпочинку, а також і наплив туристів. Сплавлятися по Дністру можуть діти від 6 років, а також люди похилого віку», – сказала Л. Римар.

За її словами, під час змагання на дистанціях «Дністровських перегонів» будуть розташовані медпункти і чергові пункти обласного управління МНС.

Проходять змагання у двох номінаціях: «Водне ралі - професійна гонка» та «Водне ралі - любительська гонка». У другій номінації змагається команда журналістів Тернопільщини.

Судитимуть змагання професійні судді, переможцем стане та команда, яка подолає дистанцію у найкоротший термін.