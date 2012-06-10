Варшава "здала важливий тест"

З них 100 тисяч перебували в ній весь час від початку першого матчу до практично закриття зони о першій годині ночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в суботу на прес-конференції президент Варшави Ганна Гронкевич-Вальтц.

Вона зазначила, що, незважаючи на величезну кількість людей у центрі польської столиці та в околицях Національного стадіону, поліція зафіксувала лише кілька випадків правопорушень, а медики надавали допомогу близько 80 людям, які найчастіше втрачали свідомість або отримували незначні ушкодження.

«Можна сказати, що Варшава здала цей важливий тест. Перед нами ще три тижні і сподіваюся, що далі буде так само, як вчора», - наголосила мер.

Директор бюро варшавської мерії з питань безпеки Ева Гавор повідомила, що кількість людей, які вчора відзначали футбольне свято у місті, була приблизно такою ж, як кількість поляків, які щорічно зустрічають Новий рік у Варшаві.

За її словами, щороку на вулицях польської столиці Новий рік зустрічають від 60 до 100 тисяч людей.

До витверезників міста вчора потрапило менше 40 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, за даними польських організаторів Євро 2012, вчора по всій країні у фан-зонах перебувало майже 300 тисяч людей, майже 90 тисяч було на стадіонах та кілька сотень в різних пабах та ресторанах, де вони могли дивитися матчі футбольного турніру, котрий триватиме до 1 липня.