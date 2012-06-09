Євро-2012: Німеччина мінімально обіграла португальців

23:35, 09 червня 2012
Спорт
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Закінчилися перші матчі в групі B.

Нападник збірної Німеччини Лукас Подольські і півзахисник збірної Португалії Рауль Мейрелеш, фото УНІАН

Німеччина - Португалія 1:0 (Гомес 72).

Рахуноквідображаєте, що відбувалосянаполі:важкурівнуборотьбу зневеликою перевагоюнімецькоїкоманди.

Нагадаємо, що ранішеДанія зтакимжерахункомвигралау збірноїНідерландів, ітакимчиномвгрупіBнасьогоднідва лідери.

Завтра у гру вступає група C: Італія - Іспанія (Гданськ) та Ірландія - Хорватія (Познань).

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