Євро-2012: Німеччина мінімально обіграла португальців
23:35, 09 червня 2012Спорт
1527
Закінчилися перші матчі в групі B.
Нападник збірної Німеччини Лукас Подольські і півзахисник збірної Португалії Рауль Мейрелеш, фото УНІАН
Німеччина - Португалія 1:0 (Гомес 72).
Рахуноквідображаєте, що відбувалосянаполі:важкурівнуборотьбу зневеликою перевагоюнімецькоїкоманди.
Нагадаємо, що ранішеДанія зтакимжерахункомвигралау збірноїНідерландів, ітакимчиномвгрупіBнасьогоднідва лідери.
Завтра у гру вступає група C: Італія - Іспанія (Гданськ) та Ірландія - Хорватія (Познань).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter