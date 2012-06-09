Євро-2012: Німеччина мінімально обіграла португальців

Закінчилися перші матчі в групі B.

Німеччина - Португалія 1:0 (Гомес 72). Рахуноквідображаєте, що відбувалосянаполі:важкурівнуборотьбу зневеликою перевагоюнімецькоїкоманди. Нагадаємо, що ранішеДанія зтакимжерахункомвигралау збірноїНідерландів, ітакимчиномвгрупіBнасьогоднідва лідери. Завтра у гру вступає група C: Італія - Іспанія (Гданськ) та Ірландія - Хорватія (Познань).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter