Євро-2012: данці переграли голландців
20:51, 09 червня 2012Спорт
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Група В вступила в боротьбу на Чемпіонаті Європи з футболу 2012.
Данці виявилися вищими на голову
Харків долучився до Євро-2012. На стадіоні «Металіст» завершився матч групи В Данія – Нідерланди.
Рахунок 1:0.
Гол: Крон-Делі (24)
Напередодні українські «оракули» Фунтик і Фред спрогнозували перемогу данської збірної.
Голландці не продемонстрували тієї гри, якої від них очікували ті, хто назвав збірну Нідерландів фаворитами Євро-2012.
Сьогодні відбудеться ще один матч групи В: німці й португальці зіграють у Львові.
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