Євро-2012: данці переграли голландців

Харків долучився до Євро-2012. На стадіоні «Металіст» завершився матч групи В Данія – Нідерланди.

Рахунок 1:0.

Гол: Крон-Делі (24)

Напередодні українські «оракули» Фунтик і Фред спрогнозували перемогу данської збірної.

Голландці не продемонстрували тієї гри, якої від них очікували ті, хто назвав збірну Нідерландів фаворитами Євро-2012.

Сьогодні відбудеться ще один матч групи В: німці й португальці зіграють у Львові.