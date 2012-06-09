«Харківський оракул» передбачив переможців сьогоднішніх ігор Євро

Як передає кореспондент УНІАН, перед тхором Фредом у фан-зоні на площі Свободи поставили дві мисочки з їжею та прапорцями країн, що беруть участь у матчах. Спочатку тхір обирав між збірними Данії та Голландії. З третьої спроби він зробив вибір на користь данської збірної. Потім Фред обирав між командами Португалії та Німеччини, і його вибір припав на збірну Німеччини.

Матч Португалія – Німеччина відбудеться сьогодні ввечері у Львові.

Як повідомляв УНІАН, учора Фред «провіщував» нічию у грі збірних Польщі та Греції. Його прогноз збувся: результат матчу нічия 1:1.