Харковом іде 5-тисячна колона вболівальників
У Харкові кільтатисячна колона вболівальників збірної Нідерландів розпочала урочисту передматчеву ходу від офіційної фан-зони Євро-2012 на площі Свободи до стадіону «Металіст», де о 19.00 гра зі збірною Данії.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, у ході беруть участь понад 5 тисяч уболівальників. Це одягнені у помаранчевий одяг люди різного віку. Колону супроводжують працівники міліції.
Рух транспорту вулицями, по яких іде фан-колона, перекрито. Вболівальники співають фанатські гімни та вигукують слогани.
Біля площі Свободи колону зустрів пікет захисників тварин. У пікеті беруть участь близько 50 осіб. Люди тримають плакати із зображеннями безпритульних собак і написом: «Нас убили під Євро». За словами учасників акції, вони хочуть звернути увагу європейців на факти «нелюдського поводження із бездомними тваринами» під час підготовки Харкова до Євро-2012.
Колону очолює двоповерховий помаранчевий автобус.