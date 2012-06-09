Харковом іде 5-тисячна колона вболівальників

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, у ході беруть участь понад 5 тисяч уболівальників. Це одягнені у помаранчевий одяг люди різного віку. Колону супроводжують працівники міліції.

Рух транспорту вулицями, по яких іде фан-колона, перекрито. Вболівальники співають фанатські гімни та вигукують слогани.

Біля площі Свободи колону зустрів пікет захисників тварин. У пікеті беруть участь близько 50 осіб. Люди тримають плакати із зображеннями безпритульних собак і написом: «Нас убили під Євро». За словами учасників акції, вони хочуть звернути увагу європейців на факти «нелюдського поводження із бездомними тваринами» під час підготовки Харкова до Євро-2012.

Колону очолює двоповерховий помаранчевий автобус.