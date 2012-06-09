Нідерланди відрядили на Євро в Україну міністра спорту

Саме вона за рішенням уряду Нідерландів стане офіційним представником голландського уряду на Євро-2012 та буде присутньою на матчі Нідерланди-Данія, про це пише Україна-2012.

У разі, якщо нідерландська збірна потрапить до фіналу, Київ також відвідає Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, що свій перший матч на Євро-2012 голландська збірна зіграє сьогодні о 19.00 зі збірною Данії на харківському стадіоні «Металіст».