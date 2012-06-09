Шведські вболівальники готові самі собі облаштувати київський табір

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами керівника організації шведських уболівальників Camp Sweden Оли Шьостетда, зі створенням табору на Трухановому острові «були проблеми». «Усі про це знають. Але, здається, вони вирішуються. Сьогодні поставлять ресторан, він працюватиме», – зазначив він.

За словами О.Шьостетда, вже встановлено достатню кількість душових кабінок і туалетів. «Але специфіка шведів така, ми говоримо: та годі, нас тут тисячі людей, дайте нам інструменти, ми все полагодимо», – сказав він.

Роботи зі зведення табору для шведських вболівальників на Трухановому острові у Києві досі на завершальній стадії, хоч лише напередодні туди заселилося майже 500 фанів. Вартість ночівлі у такому таборі, як розповіли шведи журналістам, – 15 євро на добу.