Російські вболівальники зчинили бійку з турками: цього разу - Варшава

Про це повідомляє Gazeta.pl, зазначаючи, що причиною бійки стала дівчина.

"За даними поліції, до бійки дійшло, коли росіяни почали чіплятися до однієї з дівчат у барі. Турки стали на її захист", - йдеться у повідомленні.

Під час бійки було пошкоджено обладнання бару вартістю понад 1 тис. доларів.

Поліція звинуватила у бійці двох росіянам і двох турків та відпустила їх під майнову заставу.

Також вчора поліція затримала 10 поляків віком від 16 до 25 років, серед яких було троє дівчат, які також у центрі столиці побили вболівальника із Греції.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня матчем Польща – Греція на стадіоні у Варшаві офіційно розпочався Чемпіонат Європи з футболу.

Польські організатори очікують приїзду лише на групову фазу турніру щонайменше 400 тисяч уболівальників, найбільше - з Росії, Чехії та Ірландії.

Напередодні старту чемпіонату Європи з футболу у польському місті Лодзь в одному з пабів були побиті вболівальники з Англії та Росії.

У п`ятницю, під час матчу Євро-2012 «Росія - Чехія» російські «фани футболу» напали на стюардів Вроцлавського стадіону.

У Львові після футбольного матчу Росія-Чехія сталася бійка між українськими та російськими уболівальниками.