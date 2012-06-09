Львів чекає сьогодні на VIP-гостей

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012», на сьогоднішній матч прибудуть перший заступник мера Любліна Станіслав Каліновські, депутат Бундестагу Карл Георг Веллманн, посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот, посол Португалії в Україні Маріо Жезуш душ Сантуш, а також мери обласних центрів Західної України.

«Депутат Бундестагу Карл Георг Вельман своїм прикладом показує німцям, що варто приїхати до Львова на Євро. Як зазначив високопосадовець в інтерв’ю DW, «у мене вже є квиток на матч Німеччина – Португалія, який відбудеться у Львові 9 червня. У мене були заплановані там політичні зустрічі, і я хочу скористатися нагодою, щоб подивитися футбол», - зазначається у повідомленні медіа-центру.

Експерти сьогодні прогнозують до 20 тисяч уболівальників у фан-зоні Львова.

Найбільше іноземних фанатів приїхало до Львова напередодні, 8 червня, з Німеччини, Португалії, Данії, а також з Канади.