Під час матчу збірної росіяни жорстоко побили стюардів стадіону (відео)

13:13, 09 червня 2012
Спорт
6766

У п'ятницю, під час матчу Євро-2012 «Росія - Чехія» російські «фани футболу» напали на стюардів Вроцлавського стадіону.

Один з них досить довго лежав на землі, перш ніж хтось підійшов і подав йому руку. Він не був ні службовцем, ні охоронцем, а простим волонтером, пише gazeta.pl.

На відео видно, як агресивний молодий чоловік атакує волонтера в зеленому жилеті, а потім б'ють інших "зелених". Стюарда в помаранчевому жилеті, який намагався припинити бійку, швидко збили з ніг і жорстоко били.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter