Під час матчу збірної росіяни жорстоко побили стюардів стадіону (відео)
13:13, 09 червня 2012Спорт
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У п'ятницю, під час матчу Євро-2012 «Росія - Чехія» російські «фани футболу» напали на стюардів Вроцлавського стадіону.
Один з них досить довго лежав на землі, перш ніж хтось підійшов і подав йому руку. Він не був ні службовцем, ні охоронцем, а простим волонтером, пише gazeta.pl.
На відео видно, як агресивний молодий чоловік атакує волонтера в зеленому жилеті, а потім б'ють інших "зелених". Стюарда в помаранчевому жилеті, який намагався припинити бійку, швидко збили з ніг і жорстоко били.
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