Під час матчу збірної росіяни жорстоко побили стюардів стадіону (відео)

Один з них досить довго лежав на землі, перш ніж хтось підійшов і подав йому руку. Він не був ні службовцем, ні охоронцем, а простим волонтером, пише gazeta.pl.

На відео видно, як агресивний молодий чоловік атакує волонтера в зеленому жилеті, а потім б'ють інших "зелених". Стюарда в помаранчевому жилеті, який намагався припинити бійку, швидко збили з ніг і жорстоко били.