У Харків летять 56 літаків з уболівальниками

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківського прикордонного загону.

Вчора до міжнародного аеропорту «Харків» прибуло 9 літаків з уболівальниками команд Данії та Нідерландів. Загалом харківські прикордонники вчора пропустили через державний кордон майже 950 осіб.

Сьогодні о 16.00 розпочнеться хода нідерландських уболівальників від площі Свободи до стадіону «Металіст», де о 19.00 розпочнеться матч Нідерланди - Данія. Очікується, що у ході візьмуть участь кілька тисяч фанатів.

Футбольна збірна Нідерландів зіграє у Харкові усі матчі групового етапу турніру. Крім сьогоднішньої гри, 13 червня на стадіоні «Металіст» відбудеться матч Нідерланди – Німеччина, 17 червня збірна Нідерландів гратиме з командою Португалії.

Вчора на території Журавлівського гідропарку у Харкові відкрився «Оранж-кемп» – наметовий табір уболівальників збірної Нідерландів.

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, в урочистій церемонії відкриття взяли участь мер Харкова Геннадій Кернес, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер Ян Волтерс, генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян Гранат.

Організатор «Орандж-кемп», лідер фан-клубу збірної Нідерландів Йоко Де Вітт наголосив, що вболівальники задоволені умовами, створеними для них у Журавлівському гідропарку.

Він зазначив, що кожен день у таборі будуть транслюватися матчі чемпіонату, виступатимуть діджеї.

У Департаменті з питань підготовки Євро-2012 Харківської міськради повідомили, що в «Оранж-кемп» встановлено 25 VIP-наметів, 80 комфортабельних наметів, 25 трейлерів «Караван», близько 300 стандартних наметів. Для комфортного проживання уболівальників у таборі встановлено достатню кількість біотуалетів, працює Wi-FI. Мобільний зв'язок забезпечують додаткові ретранслятори. У таборі працюють точки продажу стартових пакетів мобільних операторів, сувенірні кіоски.