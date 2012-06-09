Тренер поляків Смуда не впадає у смуту, а очільник греків побивається через пенальті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на післяматчевій конференції.

"Перші зустрічі турнірів часто завершуються нічиєю, і так було цього разу. Ми, однак, не є у програшній позиції. Перед нами ще два матчі", - сказав тренер.

За словами Ф.Смуди, польські футболісти перебували під пресингом і деякі з них, «швидше за все, «перегоріли».

Тренер зауважив, що не вважає великою втратою воротаря Войчеха Щесного, який отримав у першому матчі Євро-2012 червону картку і не зможе грати у наступному матчі, з Росією, 12 червня. "Ми бачили, що Пшемислав Титонь (воротар) вийшов без розігріву та захистив ворота від пенальті", - зауважив Ф.Смуда.

Натомість тренер Греції Ф.Сантос заявив: "Ми вірили, що можемо переламати гру. У нас навіть був шанс, аби вирвати перемогу, але у футболі не усі пенальті вдається реалізувати".

Тренер відзначив, що залишився задоволеним грою у другому таймі за винятком перших 20 хвилин.

За словами Ф.Сантоса, "ми зробили все для перемоги, але не можемо бути задоволеними, оскільки не досягнули бажаної цілі".

Як повідомляв УНІАН, перший матч Євро-2012 між збірними Польщі і Греції завершився нічиєю - 1:1.