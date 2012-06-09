Росіяни докричалися у Львові до бійки

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався сьогодні близько 00.30 біля фан-зони у центрі Львова.

За словами начальника Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлани Добровольської, одразу після завершення роботи львівської фан-зони невелика група російських уболівальників вийшла за межі фан-зони, скандуючи: «Русские вперед!» та «Россия чемпион!». У відповідь група українських фанів, одягнених у синьо-жовті футболки, розпочала скандування на підтримку української збірної. В результаті між двома групами виникла словесна перепалка, яка переросла у сутичку, що тривала не більше хвилини.

Оперативно спрацювали правоохоронці, які розборонили рішуче настроєних фанів і розвели їх у різні боки, сказала С.Добровольська.

«Ніхто не постраждав, правоохоронці нікого не затримували і не доставляли у райвідділ, оскільки інцидент було вичерпано на місці і вболівальники відразу після прибуття правоохоронців розійшлися», - зазначила С.Добровольська.

Під час перегляду матчу безпосередньо у львівській фан-зоні перебувало близько 10 тисяч осіб.