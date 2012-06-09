Сьогодні Україна зустріне ще майже 6 тисяч вболівальників

10:14, 09 червня 2012
Спорт
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Сьогодні в Україну очікується прибуття 36 рейсів з організованими групами уболівальників Євро-2012 у складі майже 6 тисяч осіб.

Вболівальники

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Переважна більшість уболівальників - з Польщі, Німеччини і Нідерландів. Окрім літаків, вони прибуватимуть автомобільним транспортом, переважно автобусами.

Вчора кордон перетнули 4 національні збірні - Німеччини, Нідерландів, Португалії, Данії, та 2 офіційні делегації.

Крім цього, в пунктах пропуску було оформлено майже 3400 вболівальників, з яких 1315 осіб прибули у складі 72 організованих групи.

Більшість уболівальників було пропущено в аеропортах Києва («Бориспіль»), Харкова та Львова.

Активно у роботі щодо пропуску іноземців задіяні іноземні експерти від Європейської агенції з охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу FRONTEX. Загалом - 10 офіцерів з Португалії, Нідерландів, Франції та Німеччини.

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