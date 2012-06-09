У Кончі-Заспі збудують басейн, льодову арену і стадіон

Як поінформували УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, про це журналістам повідомив заступник голови відомства Вадим Сисюк.

Він зазначив, що без формування сучасної інфраструктури не може бути й мови про розвиток спорту в державі. Одним з пріоритетів є розвиток наразі кращої бази в країні - Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа", яка водночас не відповідає світовим стандартам. Тут тренується загалом близько 25% українських спортсменів, котрі виступають в спорті вищих досягнень. Напередодні Олімпійських Ігор-2012 року база заповнена практично на 100%, тут проходять збори члени національної олімпійської збірної.

Заступник голови служби повідомив, що відповідно до запланованого урядом розподілу бюджетних коштів, у 2012 році на реконструкцію і будівництво спортивних споруд, що перебувають в сфері управління Держмолодьспорту, планується виділити понад 39 млн грн, з яких майже 18 млн грн призначено на базу в Конча-Заспі.

"А це - продовження капітального ремонту із заміни системи вентиляції навчально-спортивного комплексу, капітальний ремонт чотириповерхового готелю для спортсменів. А головне - проведення проектних робіт на будівництво в "Конча-Заспі" басейну, льодової арени, легкоатлетичного манежу та легкоатлетичного стадіону", - сказав В.Сисюк.

Він додав, що цього року також планується провести капітальний ремонт Олімпійсько-навчального спортивного центру в Чернігові, Ворохтянської високогірної бази "Заросляк" на Івано-Франківщині, де, окрім цього, також заплановано побудувати новий спортивний майданчик. Крім того, будуть виділені кошти на проектні роботи з будівництва Олімпійського центру підготовки національних команд з водних видів спорту в Херсоні та критого ковзанярського стадіону на "Льодовому стадіоні" в Києві.

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