У Севастополі відкрилися дві фан-зони і буде ще третя

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, о 17.00 відкрита соціальна фан-зона в екопарку «Лукомор'я», площа екрану — 15 кв м. О 18.00 відкрито фан-зону на стадіоні ФК «Севастополь», там площа екрану – 25 кв. м.

Крім того, як додали в СМДА, з 11 червня уболівальники футболу зможуть дивитися матчі в соціальній фан-зоні в кінотеатрі «Москва».