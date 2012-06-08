Росія впевнено виграла у Чехії

Закінчилися перші матчі Євро-2012 у групі А.

Росія - Чехія 4:1 (Дзагоєв 14, 79, Широков 24, Павлюченко 82 - Піларж 52) Російськазбірназахопилаініціативуз першиххвилин іутримуваладосамогозавершення гри, діялау високомутемпі,всі голизабитісильнимиударамипісляшвидкихатакі рішучихпередачврозрізчеськихзахисників.Росія стаєлідеромгрупи і,судячипогріїї ісуперників,готовалідерствоутримати. Наступні матчівцій групі- 12червня:Греція -Чехія,Польща -Росія.



ЗавтравборотьбувступитьгрупаB, яка грає в Україні: Нідерланди- Данія (Харків),Німеччина -Португалія (Львів).

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