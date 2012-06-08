У Донецьку відкрилася офіційна фан-зона УЄФА Євро-2012

Сьогодні в Донецьку з 15.00 почала свою роботу офіційна фан-зона УЄФА фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна фан-зона УЄФА Євро-2012 розташована біля стадіону «Шахтар» у парку ім. Щербакова.

Біля входу в огороджену територію фан-зони жителів і гостей міста зустрічають волонтери в яскравому форменому одязі й велика кількість одягнених у все чорне секьюріті. Сьогодні біля 12 входів, захищених металевими турнікетами, чергували понад 30 охоронців, які в кожної людини, хто хотів зайти на територію фан-зони перевіряв всі пакети та сумки.

На території фан-зони було святково, барвисто, відусюди лунала музика й привітання.

Недалеко від входу розтягнувся «Офіційний Fan Shop», де бажаючим пропонували купити: різні футболки з символікою Євро-2012 і назвами країн-учасниць чемпіонату за ціною 200 і 250 грн., шалики за ціною 150 грн, кепки по 200 грн, фігурки талісманів турніру Славека і Славка за ціною 100 грн, усілякі брелоки по 50 грн, гаманці – по 100 грн, а також футбольні м'ячі за ціною 1300 грн.

У розкиданих по всій території яскравих торгових наметах, прикрашених символікою Євро-2012 й назвами спонсорів чемпіонату, торгували морозивом (упаковки 100 грамів і менше) за єдиною ціною - 15 грн, водою (0,5 л) за ціною 8 грн, пивом – 15 грн і квасом – 12 грн за півлітра. Всі шоколадні батончики коштували 10-15 грн, а напої «Кола», «Фанта» і «Спрайт» - по 10 грн за 0,5 л. Всю каву з автоматів (із молоком і без) продавці пропонували за єдиною ціною 10 грн. При купівлі будь-якого напою в пляшці, продавці відразу її відкривали й давали без кришки. Кореспонденту УНІАН вони пояснили, що так проінструктовані.

На центральній сцені фан-зони періодично виступали різні творчі колективи міста та області.

Офіційні спонсори чемпіонату проводили між бажаючими відвідувачами вікторини, конкурси, жартівливі змагання.

На території фан-зони були присутніми багато іноземних тележурналістів, які знімали те, що відбувається, деякі брали інтерв'ю у відвідувачів.

О 19.00 на великому й малому екранах фан-зони почалася трансляція матчу між збірними Польщі та Греції.

Сьогодні о 21.34 тут також пройде трансляція матчу Росія-Чехія.

У прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді повідомили, що урочисте відкриття цій фан-зони Євро-2012 у Донецьку відбудеться о 16.00 11 червня - в день проведення першого футбольного матчу в Донецьку в рамках Чемпіонату між збірними Англії та Франції.