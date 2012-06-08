У матчі-відкритті Євро греки залишились у меншості

Як передає кореспондент УНІАН, у першій половині першого матчу Євро-2012 збірна Польщі мала відчутну перевагу над грецькими суперниками, котрі лише час від часу контратакували.

Крім цього, наприкінці першого тайму іспанський арбітр Карлос Карбалльо видалив з поля грецького гравця Сократіса Папастатопулоса.

Грецький футболіст отримав другу жовту та червону картку.