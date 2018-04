Розпочався перший матч Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, на заповненій вщерть найбільшій футбольній арені у Польщі, яка вміщує 58 тисяч осіб, абсолютна більшість уболівальників мають символіку польської національної збірної.

Грецькі уболівальники, кількість яких на першому матчі представники польських організаторів оцінювали у близько 4-8 тисяч, займають менше 10% усіх місць на стадіоні.

У компанії UEFA Polska УНІАН повідомили, що 85% усіх місць на Національному стадіоні займають уболівальники, які купили квитки. Решту квитків між спонсорами та VIP-персонами розподіляв UEFA.

Представники UEFA Polska не змогли уточнити, хто з найвищих посадових осіб перебуває на арені, незважаючи на те, що раніше організація обіцяла оприлюднити список осіб, присутніх на матчі.

"Список VIP дає канцелярія Президента Польщі", - сказав співрозмовник агентства.

Перед початком матчу відбулося 10-хвилинне шоу, в рамках якого з танцювальним номером виступили понад 800 волонтерів з 63-х країн світу, відомий угорський піаніст Адам Гиорги виконав один з етюдів відомого польського композитора Фредеріка Шопена, а також спільно з DJ Karmatronic - композицію The Game of the World ("Гра світу").

Державні гімни Польщі та Греції перед початком першої гри цьогорічного чемпіонату Європи з футболу виконав Академічний хор Варшавського університету під керівництвом Ірини Богданович.

За оцінками UEFA, відкриття Євро-2012, яке у найближчі три тижні проходитиме у чотирьох українських та чотирьох польських містах, та перший матч переглянуть понад 150 мільйонів глядачів.

Довідка УНІАН. Україна та Польща вибороли право організовувати чемпіонат Європи з футболу, котрий вважається третьою найпопулярнішою подією у світі після Олімпійських ігор та Чемпіонату світу з футболу, у квітні 2007 року.

Продюсером церемонії відкриття Євро-2012 став італієць Марко Баліч, який раніше організував відкриття олімпійських ігор в Турині у 2006 році та відкриття Донбас-Арени в 2009 році.