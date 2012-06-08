Азаров на Євро вболіватиме за українців і росіян

Під час матчів Євро-2012 прем'єр-міністр Микола Азаров вболіватиме за збірні України та Росії

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

«Постараюся побувати на всіх матчах за участю збірної України. Ви запитуєте, за кого я ще вболіватиму, окрім України? Звичайно, за команду Росії. Але, а якщо ці дві команди з якихось причин не пройдуть далі відбіркових матчів, то вже більше вболівати не буду ні за кого. Але мені подобається гра іспанської команди, італійської. Дуже добре грає німецька команда. Тому, звичайно, це дуже цікаве видовище - чемпіонат Європи з футболу», – зазначив М.Азаров.

Крім того, він повідомив, що дивитиметься церемонію відкриття Євро-2012.

Глава уряду зазначив, що в столиці перед початком турніру панує святковий настрій. «Сьогодні у Варшаві матчем Польща - Греція почнеться чемпіонат. Завтра він продовжиться у нас у Харкові й у Львові, а в понеділок наша збірна перший раз зустрінеться зі збірною Швеції. Сьогодні мені довелося проїхати вулицями Києва, і я побачив, що в Києві святковий настрій людей, особливо у фан-зоні на Хрещатику», - написав прем'єр.