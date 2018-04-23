Пиво, футбол і референдум – у Києві відкрили фан-зону Євро-2012 (оновлено)

Фан-зона – це вуличний простір, який, за задумом УЄФА, вже вкотре створюється у різних містах під час футбольних змагань, що проводяться там під егідою цієї організації – для задоволення потреб футбольних вболівальників. Ідея проста – сюди може прийти кожен охочий, хто не зміг потрапити або не захотів прийти безпосередньо на стадіон, щоб підтримати улюблену команду. Футбольні фани у своїй загальній масі – люди невибагливі: великий екран, пиво зі снеками та гарна погода – це майже вичерпний перелік того, що потрібно “професійному” футбольному вболівальнику у день гри. Все це вони й можуть знайти на території фан-зони.

Церемонію відкриття столичного “фан-простору” Євро-2012 почали барабанщики команди Тайко-Драммерс, а після них від Бессарабської площі до Майдану Незалежності, де розташована найбільша сцена фан-зони, маршем пройшли музиканти президентського оркестру. Частково через розпал робочого дня, частково через очікування головної сьогоднішньої події – матчу відкриття Євро у Варшаві – людей на Майдані зібралось небагато, від сили осіб 300-400. Ніжачись на сонці, вони мляво спостерігали, як ведучі церемонії оголошували її учасників. До речі, серед тих, хто прийшов на Майдан, значну частину складали іноземці. Оскільки ведучі заходу майже весь свій текст говорили лише українською, то зарубіжним фанам залишалось лише спостерігати за спокусливими українськими дівчатами та фотографуватись одне з одним.

Центральним елементом церемонії, який дійсно був не позбавлений смаку та української автентики, став парад скульптури “Зозулиця” у супроводі групи підтримки Red Foxes. Як розповіли організатори, зозулиця – глиняна пташка-свищик, що є давнім амулетом та народним музичним інструментом. Вона була винайдена пращурами українців понад 7 тис. років тому за часів Трипільської цивілізації, тепер відроджена у сувенірах як український культурний символ. Копію розміром 2 на 3 метри цього інструменту під мелодійну фольклорну музику провезли Хрещатиком та встановили на сцені. “Це – наша відповідь вувузелам”, – іронічно заявив ведучий, нагадуючи про інший музичний інструмент, монотонне звучання якого на стадіонах добряче набило оскомину усім, хто дивився матчі Чемпіонату світу 2010 року в ПАР. Після цього на сцену вийшли дівчата з прапорами усіх країн, збірні яких беруть участь у чемпіонаті, і оголосили привітання вболівальникам кожної команди на їхній рідній мові. Найгучніше зустріла знайомі слова нечисленна група вже “веселих” вболівальників з Голландії, яким вдалось легко перекричати значно більшу кількість українців.

Настав час для офіційного оголошення відкриття фан-зони, однак “урочиста мить” затримувалась. Запала несподівана тиша. “Ті люди, які перекрили Хрещатик, самі й потрапили в пробку”, – спробував жартом розрядити ситуацію ведучий. Зрештою на сцені з’явився перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Він нагадав, що загальна площа фан-зони складає 51 тисячу квадратних метрів і на її території розташований один головний та шість допоміжних екранів для перегляду матчів чемпіонату. Однак київські можновладці не були б українськими політиками, якби не спробували й зі спортивного свята витиснути бодай якусь користь для себе. Як повідомлялось, голова КМДА Олександр Попов замість участі у відкритті київської фан-зони полетів до Варшави на відкриття Євро-2012. Туди ж подався і його заступник та куратор підготовки української столиці до чемпіонату Анатолій Голубченко. Тому “віддуватись” за них на київському Майдані довелось Мазурчаку. Однак, фізична відсутність київського очільника, який цілодобово зайнятий “господаркою” і геть не має часу на політику, аж ніяк не заважає йому й далі піаритись у підвідомчому місті. Адже на згаданих Мазурчаком розташованих уздовж всього Хрещатика екранах, основним (і єдиним) призначенням яких є трансляція футбольних матчів, по черзі із зображенням Кубку Європи та інших футбольних картинок з’являється виготовлена бюджетним коштом реклама нового дітища Попова – “Першого київського референдуму”. “Кращому Києву бути! За перший референдум киян!” – переконують футбольних вболівальників промовисті рекламні слогани. Гадаю, тепер фани збірної Швеції, яких у Києві наразі найбільше з-поміж іноземців, просто вимушені будуть надовше затриматись в українській столиці, дочекатись омріяного референдуму і разом з киянами підтримати життєво необхідні ініціативи керівника міста...

Окрім великих екранів, іншими атрибутами фан-зони є числені ятки з пивом та наїдками. УЄФА є комерційною організацією, а тому право реалізовувати свою продукцію тут отримали лише торгові марки, які є офіційними спонсорами Евро-2012, тобто внесли значні фінансові кошти в “фонд” УЄФА. Зокрема, такими виробниками стали Carlsberg та Coca-Cola. Як повідомлялось раніше, ціни на напої та їжу, що реалізуються у фан-зонах не тільки Києва, а й інших міст-господарів Євро, також погоджені з УЄФА. У Києві ціна 0,5 літрів «Львівського» пива становить 15 грн, Carlsberg – 20 грн, квасу – 10 грн. Закуски до пива можна придбати за ціною від 10 до 25 грн. На території фан-зони продаються слабоалкогольні напої, міцні речі наливають тільки у VIP-секторі. На питання, чи можу я переписати ціни на продукцію, хлопець-продавець дещо невдоволено кивнув головою. На зауваження фотокореспондента, який стояв поруч, чому б просто не зняти весь аркуш з цінами, продавець відреагував несподівано: “А от за це я можу отримати від керівництва!” Незважаючи на велику кількість торгівельних наметів, місць для сидіння організатори передбачили явно недостатньо. Просторо вболівальники можуть себе почувати лише у так званому Swedish Corner (“шведський куточок”), розрахованому на фанів зі Швеції, а також тих, хто хоче відчути скандинавський колорит. Тут встановили багато довгих дерев’яних лав і так само довгих столів a la Oktoberfest, є невелика сцена і грає модернова музика.

Крім їжі та напоїв на території фан-зони можна придбати в окремих крамницях різноманітну атрибутику Євро-2012 та кожної збірної-учасниці чемпіонату. Також є магазини, де мали б продаватися сувеніри, щоправда поки що там можна придбати лише значки та декілька різновидів вже згаданої пташки-зозулиці.

Вхід на територію фан-зони є безкоштовним. Стюарди, які стоять біля кожного входу на територію, перевіряють речі кожного на наявність заборонених предметів. Як повідомили організатори, платним допуск на територію фан-зони буде в дні, коли не буде матчів чемпіонату. Тоді там відбуватимуться концерти українських та іноземних виконавців.

Львівську фан-зону відкрили днем раніше – з піротехнічним шоу та добряче насмітивши

У Львові фан-зону на площі біля Оперного театру урочисто відкрили ще 7 червня увечері.

Утім, церемонія звелася до того, що директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег Засадний та представники УЄФА перерізали символічну стрічку і під піротехнічне шоу дали офіційний старт роботі фан-зони.

На захід зібралися близько двох з половиною тисяч осіб, серед яких були групи вболівальників з різних країн із символікою УЄФА та національними прапорами. Охоче позували перед об’єктивами тележурналістів фани з Португалії та Австрії, при цьому, деякі з них голосно скандували футбольні гасла, час від часу заглушуючи виступи офіційних промовців.

Після завершення офіційної частини, біля одного з пивних наметів імпровізований перформенс влаштували фани збірної Португалії: вони розмахували прапорами, скандували та веселилися під об’єктивами журналістів. Однак, незабаром у них з’явилися конкуренти – група фанів з Австрії, які приїхали на суботній матч Німеччина-Португалія. На відміну від португальських уболівальників, вдягнутих в футболки національної збірної, австріяки вбралися у національні костюми – картаті сорочки та короткі штани на шлейках. Вони голосно горлали речівки про свою збірну, вимахуючи гальбами з пивом.

Натомість, власне львів‘ян на відкритті фан-зони було дуже мало. Серед тих, кого вдалося відшукати, переважала студентська молодь. Студенти, за їх словами, „прийшли подивитися, які умови будуть для перегляду матчів з екрану”. І якщо іноземці не церемонилися, та ігноруючи сміттєві бачки, розкидали сміття де втрапить, то українці „відзначилися” тим, що не утруднювали себе пошуками туалетів і, користуючись сутінками, справляли малу нужду з тильної сторони фан-зони прямо на турнікети із символікою Євро-2012.

Щоправда, в цілому обійшлося без інцидентів та непорозумінь між місцевими та туристами, які завітали на відкриття фан-зони. Міліція відрапортувала, що „офіційне відкриття фан-зони у центрі Львова пройшло спокійно”. Мабуть тому, що безпосередньо на території фан-зони громадський спокій забезпечували бійці Державної служби охорони із спеціально тренованими собаками.

Довідка УНІАН. Фан-зона у Львові має площу 30375 м.кв. Місткість – 27 тис. осіб. Екрани: 1 –біля Оперного театру 79 м.кв, 2 – біля пам’ятника Т. Шевченку – 32 м.кв. Сцена – висота 16м., ширина – 29м. Вартість проекту – 1,5 млн євро (1 млн – УЄФА, решта – спонсори).

Дмитро Горшков, Ксенія Нестеренко

Фото УНІАН