Іноземні фани зацінили львівських дівчат і дешеве пиво

Також дуже усім подобається борщ, а от вареники – не всім. Про це повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів 2012”.

Також у повідомленні зазначається, що іноземні туристи в захопленні від Львова.

„Американці ледве видерлися на Львівську ратушу і в шоці від неї і від дахів. А німці, які живуть навпроти Ратуші, назвали львів’ян «шалено класними». «Ми весь день сидимо на старому балконі і «кайфуємо» від краси міста. Нам люди кричать «Привіт!», - каже Нік. Також німці зауважили, що у Львові «дешеве пиво» і дуже гарні дівчата. «Ми гуляємо ще з вчорашнього відкриття фан-зони. Мали лягти спати в 1-2 ночі, щоб мати сили завтра. Але не змогли. Ваші кав’ярні працюють цілодобово, дуже смачна кухня, і святкова атмосфера», - зазначив житель Мюнхена Томас (20 років)”, - інформує Медіа-центр.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз Львовом гуляють німці, португальці, данці, англійці, голландці, американці.

Фан-голландець приїхав своїм авто з коханою дівчиною і вони взяли із собою велосипеди: «Мені так краще, гарна погода. Та й хіба я з авто побачу ті всі ваші гарні будинки»?

«Я взагалі не розумію, як так сталося!? Чому ми тут не були раніше!? Це справжня Європа! У вас англомовні вказівники, мене розуміють люди, і взагалі, па-па, бо ми їдемо пробувати ваш борщ», - каже Джина.

Ендрю із США ледве піднявся на Ратушу: «Дуже люблю футбол і спеціально приїхав до вас, бачив в інтернеті гарні фото. Найбільше справила на мене враження Ратуша. У нас в Міннесоті, звідки я родом, такого немає. Я обов’язково привезу сюди друзів, щоб показати їм дахи Львова».

Штефан з Польщі у Львові вдруге: «Я кілька років назад вже був в Львові, відтоді місто стало ще гарнішим, більш сучаснішим».

У Львові на площі Ринок вже працює німецьке фан-посольство. Артем, працівник фан-посольства каже, що поки немає жодних проблем. Всі спокійно доїхали, недорого поселилися. За його словами, «сюжети про Львів в німецьких медіа – не збігаються з реальністю».

Вражені іноземці тим, що у Львові в кав’ярнях всюди є wi-fi. «Я не очікував! Мій iPhone, хоч би де я був, ловить wi-fi. Ви тут що, в он-лайні живете? О, зараз подзвоню другу по skype», - каже англієць Марк, який приїхав до Львова на три дні з друзями.