У Польщі побили перших вболівальників: англійців і росіян

Як стверджує британський таблоїд Daily Mail, який цитує champion, нападники були одягнені у символіку місцевого клубу "ЛКС".

"Ми закрилися всередині, але кілька людей все-таки залишилися на вулиці. Ми викликали поліцію. Я бачив двох хлопців, яких сильно побили, вони лежали на землі", - сказав один з очевидців.

"Я подумав, що вони мертві... Але згодом встав один з них, після чого й інший. Я був дуже радий", - додав він.

Як зазначається, до цього інциденту відвідувачі говорили та співали англійською та російською мовами.

Додамо, раніше були повідомлення, що на тренуванні збірної Нідерландів у Кракові темношкірі гравці голландців піддалися расистським образам з боку частини місцевих уболівальників.

В УЄФА пояснили вигуки з трибун невдоволенням краківців тим фактом, що місто не увійшло до числа приймаючих Євро.