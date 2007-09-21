Ахметову подарували стадіон (фото)

Керівництво футбольного клубу “Шахтар” презентувало своєму президентові Рінату Ахметову на честь день народження оригінальний сувенір – макет нового стадіону, що будується, виконаний з осінніх квітів і декоративної зелені. Споруда вийшла масштабною: приблизно 2 метри в діаметрі, висота – від 40 до 60 см (справа у тому, що квіткова арена максимально точно передає контури стадіону, що зводиться, і його знамениту асиметричну покрівлю), повідомляє офіційний сайт ФК «Шахтар».

Більш того, макет має натуральний газон, на якому розставлені фігурки футболістів. Одна з команд – в упізнанних помаранчевих футболках. Як і належить, навколо поля розставлені рекламні щити з назвами фірм-спонсорів «Шахтаря». Є навіть освітлювальні прилади, які надають квітковій композиції абсолютно фантастичного вигляду.

Рінат Ахметов з цікавістю вивчив подарунок, подякував всім за проявлену вигадку і щирі почуття. А головне, за те, що команда клубних фахівців веде «Шахтар» до європейських футбольних вершин.

Фото прес-служби ФК «Шахтар»