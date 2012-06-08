Томенко розписався за всю опозицію, що ноги її не буде на матчах Євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.

Він зазначив, що серед народних депутатів від опозиції створено неформальне депутатське об’єднання «За український футбол, проти влади і корупції». Він підкреслив, що опозиціонери вболіватимуть «за українську збірну разом з українським народом, а не у віп-зонах, чи з владою, перебуваючи на стадіонах, бо саме там влада буде максимально представлена».

За його словами, опозиціонери дивитимуться матчі з екранів на площах чи в спортбарах.