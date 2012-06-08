Як оцінюють букмекери шанси української збірної на Євро

Зокрема, букмекерська контора «Марафон» приймає ставки на завершення виступу на турнірі збірної України на стадії групового етапу в пропорції 1:1,54, а букмекерські контори «Парі-матч» і «Фаворит» - 1:1,55, пише Обком.

При цьому фаворитами групи букмекери вважають збірні Франції та Англії, а ось шанси збірної Швеції оцінюються нижче українських.

Ставки на вихід України в 1/4 фіналу приймаються в пропорції 1:3,4 - 1:3,5 ("Парі-матч" - 1:3,4, а «Марафон» і «Фаворит» - 1:3,5 ).

У свою чергу вихід в півфінал України букмекери оцінюють в 1:9 - 1:10, а у фінал - 1:17 - 1:23.

У разі якщо Україна виграє чемпіонат, букмекери готові здійснити виплатутим, хто поставили на такий результат, виходячи із пропорції 1:41 - 1:45.

При цьому головними фаворитами у боротьбі за трофей букмекери вважають збірні Іспанії (1:3,6 - 1:3,8), Німеччини (1:4), Нідерландів (1:6,5 - 1:7) і Франції (1:9 - 1:11).

Найменші шанси, на думку букмекерів, на виграш турніру у збірних Данії (1:81 - 1:101), Греції (1:67 - 1:101), Ірландії (1:81) і Чехії (1:51 - 1:75 ).