Шведам обіцяють облаштувати кемпінг до кінця дня

Як передає кореспондент УНІАН, організатори роботи кемпінгу - Camp Sweden і КП «Плесо» - домовилися, що чергова інспекція у фан-кемпінгу буде здійснена сьогодні вже о першій дня.

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У своєму коментарі Посол Швеції сказав журналістам, що “не важливо, що я думаю про кемпінг, а важливіше, що шведські уболівальники вважають, і що вважають шведські організатори».

«Мені приємно бачити, що за два дні, з того моменту, як я був тут вперше, дуже багато було зроблено. Але треба визнати, що залишається те, що треба робити. Нам обіцяли, що це буде зроблено протягом дня, сьогодні. Йдеться насамперед про водопостачання, треба підвищити тиск у системі», - продовжив С.Гуллгрен.

Він висловив сподівання, що в період матчів Євро-2012 у Києві буде гарна погода, на що розраховують шведські уболівальники, які планують розміститися в кемпінгу на Трухановому острові.

«Далі все залежить від українських і шведських уболівальників, вони зосередяться на футболі і на налагодженні контактів. Я не боюся, що тут будуть шведські хулігани. Їх мало взагалі. І я думаю, що в Києві вони взагалі відсутні», - наголосив також посол.

Водночас він вважає, що українська сторона проекту повинна зараз зосередиться на завершенні тієї роботи, яку треба робити в наметовому містечку на острові.

С.Гуллгрен також звернув увагу, що вибір житла – це справа кожного окремо уболівальника. «Ми (Посольство – УНІАН) не бюро подорожей. Але наше завдання допомагати нашим громадянам, коли їм потрібна допомога. Я сподіваюся, що це не буде необхідно. Але в разі необхідності ми звичайно ж зробимо нашу роботу», - сказав С.Гуллгрен, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи посольство допомагатиме уболівальникам знайти житло у випадку, якщо їм не сподобається кемпінг.

Шведські організатори висловили надію, що всі обіцянки української сторони з приводу швидкого усунення недоліків в облаштуванні кемпінгу будуть все-таки усунені. Якщо ж так не станеться, то звертатимуться до голови КМДА Олександра Попова з проханням допомогти розв`язати проблему. За їх словами, два дні тому вони вже телефонували голові КМДА і це прискорило роботи в кемпінгу.

Заступник генерального директора КП «Плесо» Денис Руднєв зазначив, що територія Труханового острова була розрахована для відпочинку 3 тис. людей, але оскільки приїде 5-6 тис. уболівальників, то довелося облаштовувати додаткові душові і туалети. У зв`язку з цим і існує зараз проблема з тиском подачі води, але її вирішать установкою додаткового накопичувального бака для води. «Це останній нюанс, який сьогодні потрібно допрацювати. Ще раз наголошую, що це місце ніколи не мало такого функціонального призначення, як одночасне проживання на цій території більш як 3-4 тис. людей Проте ми цю проблему сьогодні розв`яжемо і тиск забезпечимо», - сказав Д.Руднєв.

Сьогодні також завершаться пусконалагоджувальні роботи з підключення об`єктів кемпінгу до електрики. «У всіх центральних місцях вона вже є. Але ми збільшили кількість електрики в рамках цього проекту в 10 разів. Якщо було на острів 150 кіловат, то зараз це півтора мегават. Прокладено нову систему електрозабезпечення», - повідомив Д.Руднєв.

Вартість всіх робіт з облаштування кемпінгу, за його інформацією, становить приблизно 7 млн. грн. Місто вклало в цей проект близько 5 млн. грн і шведська сторона – 2,5 млн. грн.

Водночас, вартість проживання в кемпінгу встановлювалася організаторами-шведами. Місце в кемпінгу за одну ніч становитиме від 16 до 20 євро залежно від його зони (є три зони – золота, срібна, бронзова).

Очікується, що сьогодні упродовж дня в кемпінг приїде 500-600 шведських уболівальників.

Як повідомляв УНІАН, у листі директора компанії Nikes.com Нікласа Халберга до начальника комунального підприємства "Плесо", як повідомила 6 червня "Українська правда. Київ”, наголошувалося, що проект "Єврокемпінгу" для уболівальників збірної Швеції на Трухановому острові може провалитися, якщо київська влада не виправить недоліків.

Директор компанії, яка уклала угоду з КП "Плесо" на облаштування кемпінгу на Трухановому острові, стурбований тим, що за два дні до поселення шведських фанів кемпінг зовсім не готовий. Зауваження у нього викликали душові, електрика, планування території і траншеї по всьому острову.

Вчора у кемпінг прибули перші майже півсотні уболівальників зі Швеції разом з президентом організації шведських уболівальників Camp Sweden.

Довідка УНІАН. За інформацією КП «Плесо», тимчасовий табір для уболівальників з Королівства Швеція розрахований на 2 тис. 929 наметів і 294 трейлери.

Загальна площа території містечка становить 22,62 га і розрахована на 6 тис. 446 жителів. Територія тимчасового табору умовно розділена на дві частини вулицею Труханівською. Кожна частина зонується відповідно до вимог замовника – шведською стороною. Зокрема, в правій частині розташована зона Gold на 382 намети, зона Silver - на 605 наметів, зона паркування трейлерів - на 294 трейлери і зона пляжу площею 1,44 га. У правій частині передбачено 2 головні в`їзди, обладнані пунктами охорони і 4 господарські в`їзди. Також на території кемпінгу запроектовані проїзди для пожежної та іншої спецтехніки.