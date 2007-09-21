Суркіса привітав Платіні
16:33, 21 вересня 2007Спорт
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Конгрес федерації відбувся 14 вересня
Президент Європейської федерації футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ привітав члена виконавського комітету УЄФА, президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА з переобранням на пост керівника ФФУ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації футболу України.
«Ваше переобрання говорить про те, що українська футбольна сім`я розділяє Ваше бачення і вибраний Вами напрям роботи федерації. Крім того, Ваше обрання на період 2007 – 2012 рр. гарантує стабільність ЄВРО 2012", - мовиться в поздоровленні.
Як повідомлялося, Г.Суркіс був третій раз підряд переобраний президентом ФФУ 14 вересня на позачерговому звітно-виборному конгресі федерації.
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