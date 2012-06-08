Іноземні фани в захваті від Києва та цін на пиво

Вчора по Хрещатику гуляли шведи, чия збірна буде грати в Києві, англійці, корейці, французи, пише «Сегодня». Іноземні вболівальники розповіли про свої перші враження про Київ.

Що кидається в очі - всі ходять з відкритими ротами і трохи розгублені. Група корейців з подивом розглядала купол над ВІП-зоною біля Майдану. «Здалеку ми подумали, що це повітряна куля, а тепер зрозуміли, що тут можна поїсти і випити за гроші. Ми в Києві два дні. Шукаємо, хто б розповів, що тут будується. Поки нічого не ясно. Ось що це за будки?»- показує пальцем на туалети для фанів кореєць Ян Йонг Ір. Їм пояснили. «Хоч би знаки повісили. А то ми вже сперечатися збиралися », - сміються корейці. У мерії нам пообіцяли, що сьогодні вранці всі знаки будуть на місці. Далі по Хрещатику зустрілася група фанів з Англії. «Ми поїдемо в Донецьк підтримати нашу збірну. А поки вирішили подивитися на ваше прекрасне місто. Правда, на ваших вказівниках ми багато чого не розуміємо. Наприклад, що означають слова: «Поділ» або «площа Слави», - каже англієць Ден Карник. - Що в цих місцях, нам складно зрозуміти ». Виявилося, що британцям незрозуміла була транскрипція наших слів, написана латиницею, хоча кількість вказівників вони вважають достатнім. Але після пояснень вони все зрозуміли. Зате їх дуже вразила арка Дружби народів та «Батьківщина-мати», яку вони прийняли за статую Свободи. «Ми її ще з літака побачили і подумали, що нас у Нью-Йорк доставили помилково», - посміхаються англійці. А от від пива вони в захваті. «О! Українське пиво дуже смачне і дешеве! Я підрахував, що для того, щоб мені напитися, потрібно всього 10 євро в день », - говорить Ден. Нагадаємо, пиво в фан-зоні від 15 до 20 грн за 0,5 літра. Кнур-віщун, який буде передбачати результати матчу, іноземців просто вразив: «Я такої величезної свині ніколи не бачив. А як вона буде результати вгадувати? Вона ж весь час спить. Як будити будете?»- дивується француз Арман. Йому пояснили, що кнур буде вибирати з двох тарілок з прапором країни-учасниці матчу.

Ті, хто встиг хоч здалеку подивитися на наші пам'ятки, не приховують свого захоплення. «Мені так сподобалися ваш Андріївський узвіз і скверик біля нього з скульптурами (мабуть, сквер з котами на Пейзажці. - Авт.), - каже француз Жан. - Ми з друзями там зробили вже штук 100 фотографій. Ще у вас дуже смачні солодощі - нам порадили купити «Київський» торт і шоколадні цукерки - просто смакота».

«А нас залякали, що у вас тут обдурюють на кожному кроці, що потрібно триматися від усіх подалі, щоб нічого не вкрали чи не обдурили, але я зіткнувся тільки з привітними і дуже товариськими людьми. Всі підкажуть, пояснять, проводять. А ще добре, що у вас станції в метро англійською оголошують, у нас такого немає », - каже німець Клаус.

Шведи були просто вражені кількістю дорогих авто на вулицях Києва. «Київ дуже вразив, але не тільки незвичайною для нас архітектурою. Нам говорили, що ваша країна бідна, а у вас дорогих машин стільки, що створюється враження, що десь тут приховані заводи «БМВ» і «Мерседеса». А на машинах не вистачає хіба що інкрустації якимись дорогими каменями », - сміється швед Вільям Паттерсон. Він каже, що ще на в'їзді назвав Київ містом контрастів. «Іноземні магазини та кафе, ТРЦ, бізнес-центри змішалися з якимись жовтими автобусами і старими занедбаними будівлями. Дуже добре, що скрізь можна взяти карту міста, тому у нас проблем не виникає. Мені здається, що ми вже вивчили всі ваші вулиці», - каже Вільям. А ось готелем він незадоволений: «Ми оселилися в двомісному номері якогось не дуже хорошого готелю, причому за майже 200 євро. Правда, наші розповідають, що у них за ті самі гроші прекрасні умови. Напевно, нам не пощастило».