Міліцію в центрі Києва посадять на велосипеди
10:54, 08 червня 2012Спорт
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Центр Києва під час Євро-2012 патрулюватимуть міліціонери на велосипедах.
|Після Євро веломіліція залишиться
Як повідомляють «Подробиці»,кожен патруль буде оснащений раціями, ліками першої необхідності, плащами та ліхтариками.
Веломіліція працюватиме у центрі столиці та у фан-зоні.
Відзначається також, що після чемпіонату ці патрулі залишать у місцях, куди важко дістатись автомобілю.
Як відомо, сьогодні починається фінальна частина чемпіонату Європи з футболу, яку разом приймають Україна та Польща.
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