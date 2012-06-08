Міліцію в центрі Києва посадять на велосипеди

Як повідомляють «Подробиці»,кожен патруль буде оснащений раціями, ліками першої необхідності, плащами та ліхтариками.

Веломіліція працюватиме у центрі столиці та у фан-зоні.

Відзначається також, що після чемпіонату ці патрулі залишать у місцях, куди важко дістатись автомобілю.

Як відомо, сьогодні починається фінальна частина чемпіонату Європи з футболу, яку разом приймають Україна та Польща.