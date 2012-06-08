Поляки планують дійти до чвертьфіналу Євро, як мінімум

Про це у Варшаві заявила Міністр спорту та туризму Польщі Йоанна Муха, пише Україна-2012.

Вона зазначила, що всі поляки розраховують на успішний виступ своєї команди, і той рівень гри, який демонструє збірна останнім часом дозволяє полякам сподіватись, що їхня підтримка не зникає намарне.

«Нашим завданням-мінімум є вихід до чвертьфіналу Євро-2012. Поляки по-особливому налаштовані підтримувати національну команду. І навіть якщо поляки програють, відповідно до гасла, що всі ми господарі Євро, народ буде й надалі підтримувати інші європейські збірні. Фани готові вболівати й з нетерпінням чекають на футбольну подію», – резюмувала Йоанна Муха.