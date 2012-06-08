Поляки планують дійти до чвертьфіналу Євро, як мінімум
10:07, 08 червня 2012Спорт
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Завдання-мінімум, яке стоїть перед національною футбольною збірної Польщі на Євро-2012, це вихід до чвертьфіналу змагань.
Йоанна Муха каже, що навіть якщо збірна програє раніше, то поляки підтримуватимуть інших
Про це у Варшаві заявила Міністр спорту та туризму Польщі Йоанна Муха, пише Україна-2012.
Вона зазначила, що всі поляки розраховують на успішний виступ своєї команди, і той рівень гри, який демонструє збірна останнім часом дозволяє полякам сподіватись, що їхня підтримка не зникає намарне.
«Нашим завданням-мінімум є вихід до чвертьфіналу Євро-2012. Поляки по-особливому налаштовані підтримувати національну команду. І навіть якщо поляки програють, відповідно до гасла, що всі ми господарі Євро, народ буде й надалі підтримувати інші європейські збірні. Фани готові вболівати й з нетерпінням чекають на футбольну подію», – резюмувала Йоанна Муха.
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