Янукович поїхав до Варшави відкривати Євро

Сьогодні у Варшаві офіційно відкриється чемпіонат Європи з футболу, який спільно проводять Польща і Україна. У матчі відкриття турніру зустрінуться команди Польщі і Греції. Згодом у Вроцлаві зіграють росіяни і чехи, пише Радіо Свобода.

Перші поєдинки в Україні заплановані на суботу. У Харкові відбудеться матч Нідерланди – Данія, у Львові – Німеччина – Португалія.

Збірна України стартує на Євро-2012 у понеділок. У Києві підопічні Олега Блохіна зустрінуться з командою Швеції.

Президент України Віктор Янукович сьогодні здійснює робочий візит до Польщі. Спільно з польським колегою Броніславом Коморовським він оголосить про початок змагання 16 найкращих європейських футбольних збірних.

У четвер Янукович у телезверненні закликав українців під час Євро-2012 виявити гостинність, оскільки «від того, як гості запам’ятають Україну і українців, залежатиме ставлення до нас в усьому світі».