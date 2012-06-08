Міцний алкоголь у фан-зоні є, та не для всіх

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в медіа-центрі фан-зони в Харкові заявив офіційний куратор харківської та київської фан-зон Вілен Матвєєв.

«У фан-зоні реалізується продукція генеральних спонсорів чемпіонату УЄФА: це Carlsberg та Coca-Cola. Усі ціни погоджені з УЄФА, рекомендовані, і середній чек тут достатньо невисокий, ми говоримо про 25-30 грн, за які людина може нормально провести час у фан-зоні», - сказав В.Матвєєв.

За його словами, на території фан-зони продаються слабоалкогольні напої, міцні напої продаються тільки на VIP-секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, у точках продажу напоїв та продуктів харчування, які працюють на території фан-зони у Харкові, ціна 0,5 літрів «Львівського» пива становить 12 грн, Carlsberg – 18 грн, квасу – 10 грн. Закуски до пива можна придбати за ціною від 5 до 20 грн.

Ціна футболок з символікою Євро-2012 та національних збірних команд із футболу, які беруть участь у чемпіонаті, коливається від 200 до 800 грн, шалики з символікою Євро-2012 коштують 150 грн, ляльки-символи чемпіонату Славек і Славко – 150 грн, брелоки – 50 грн, українські вишиванки – 250 грн.