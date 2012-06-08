Сьогодні стартує Євро-2012

Цьогорічний Чемпіонат Європи з футболу, який вважається найпрестижнішим в Європі футбольним змаганням на рівні національних збірних і третім у світі після літніх Олімпійських ігор та ЧС з футболу, стане 14-м за ліком.



Перший Чемпіонат Європи відбувся 1960 року і відтоді проводиться щочотири роки. За результатами відбірних змагань до фінальної частини виходять 16 найкращих європейських збірних (разом зі збірною країни або країн – організаторів турніру). З 2016 року у фінальному турнірі чемпіонату Європи з футболу братимуть участь 24 команди.



Україна та Польща вибороли право проведення цьогорічного чемпіонату в квітні 2007 року. Згідно з офіційною інформацією, на підготовку до турніру Україна та Польща витратили більше коштів, ніж усі попередні країни-організатори, що пов’язано з гіршою готовністю інфраструктури міст-господарів та країн загалом.



За оцінками експертів, протягом п’яти років до проведення Євро-2012 польські міста успішніше виконували план підготовки до чемпіонату. Натомість Україна через політичні та економічні негаразди була на межі позбавлення права приймати матчі цього турніру, зокрема УЄФА розглядало варіанти або повної відмови від проведення ігор в українських містах, або скорочення українських міст-господарів з чотирьох до двох.



Лише у жовтні 2010 року на засіданні виконкому УЄФА остаточно вирішив, що Євро-2012 відбудеться у 4 польських та 4 українських містах. В Україні матчі пройдуть у Києві, Львові, Харкові та Донецьку, в Польщі – у Варшаві, Познані, Ґданську та Вроцлаві. Матч-відкриття турніру відбудеться сьогодні, 8 червня, у Варшаві. Натомість фінал чемпіонату буде зіграно 1 липня в Києві.



2 грудня 2011 року в Києві відбулось жеребкування фінальної стадії Євро-2012.



За його результатами:



- до групи A ввійшли збірні Польщі, Греції, Росії та Чехії; матчі у Варшаві та Вроцлаві;



- до групи В – Нідерланди, Данія, Німеччина, Португалія; матчі у Львові та Харкові;



- до групи С – Іспанія, Італія, Ірландія, Хорватія; матчі у Гданську та Познані;



- до групи D – Україна, Швеція, Франція, Англія; матчі у Донецьку та Києві.



Україна розглядає проведення Євро-2012 як важливий іміджевий проект, реалізація якого дозволить наблизити країну до Європи. Однак на заваді цьому стали політичні процеси всередині країни, зокрема порушення кримінальних справ проти лідерів опозиції напередодні парламентських виборів. Багато європейських політиків засудили вироки для екс-прем’єра Юлії Тимошенко, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших і назвали їх політично вмотивованими. Деякі європейські політичні лідери через це заявили, що бойкотуватимуть матчі Євро-2012 в Україні на знак протесту проти ставлення українських властей до опозиції. Зокрема, про наміри не відвідувати матчі Євро-2012, які пройдуть в Україні, повідомили президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, представники уряду Австрії, урядовці Швеції, Німеччини, Франції, Бельгії і Голландії.