Українські вболівальники поїдуть до Польщі в супроводі міліції

Близько 20 міліціонерів працюватимуть із українськими вболівальниками в Польщі під час Євро-2012 аби уникнути інцидентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За словами міністра, «частина з них виїде й перебуватиме в Польщі, а частина виїжджатиме з уболівальниками».

"Міліція зробить усе, щоб не затьмарити атмосферу свята на Євро-2012, - сказав він. - Загалом завдання дуже просте: щоб відбулося свято, щоб ніхто не зіпсував це свято".

Міністр також запевнив, що міліція зробить усе, аби забезпечити спокій і безпеку українців і гостей країни під час проведення Євро-2012.