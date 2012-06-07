До Донецька з Криму прибув полк Внутрішніх військ
До Донецька з Криму на час проходження Євро-2012 прибув полк спеціального призначення «Тигр».
Про це УНІАН повідомили у Групі зв'язків з громадськістю і ЗМІ Управління Східного територіального командування Внутрішніх військ МВС України.
До Донецька прибули військовослужбовці полку спеціального призначення Внутрішніх військ «Тигр», який дислокується у смт Краснокам’янка.
Понад 300 військовослужбовців протягом 20 днів, з 8 по 28 червня, надаватимуть допомогу органам внутрішніх справ і Донецькому спеціальному моторизованому полку міліції Внутрішніх військ з охорони громадського порядку на вулицях Донецька.
Також полк, що прибув, забезпечуватиме безпеку відвідувачів офіційної фан-зони під час проведення в Донецьку матчів Євро-2012.
Базуватимуться спецназівці на території Донецького спеціального міліційного полку Внутрішніх військ.