Фанати з Росії планують провести марш у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Варшаві заявила міністр спорту і туризму Йоанна Муха, відповідаючи на запитання про можливі конфлікти між поляками і росіянами через історичні та інші суперечності.

Міністр назвала "абсолютно нормальною" організацію маршу, який планують провести у Варшаві фанати з Росії після матчу з Польщею 12 червня, зауваживши, що аналогічні заходи проводять уболівальники інших команд.

За словами Й.Мухи, дозвіл на проведення цієї акції повинна дати влада Варшави. Міністр сказала, що якби це рішення залежало від неї, вона б його дала.

Вона запевнила, що польські правоохоронці зможуть гарантувати безпеку не лише учасникам цього маршу, але й учасникам усіх інших акцій у рамках Євро-2012.

За даними польських ЗМІ, днями бурхливу дискусію викликала тема використання російськими футбольними фанатами під час перебування у Польщі символів Радянського Союзу.

Довідка УНІАН. Частина поляків, більшість з яких підтримують найбільшу опозиційну партію у Польщі "Право і справедливість" (PіS), вважають російську сторону винною у катастрофі літака Ту-154 під Смоленськом, яка забрала життя Президента Польщі Леха Качинського і 95 інших високопосадовців.

У неділю, 10 червня, PіS планує провести марш пам'яті жертв Смоленської авіакатастрофи, під час якого, на думку оглядачів, може дійти до сутичок між росіянами і поляками.