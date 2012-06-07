Попов із заступником полетіли до Варшави на відкриття Євро
Голова КМДА не буде присутній на відкритті офіційної фан-зони Євро-2012 в Києві.
Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов та заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, який курує питання підготовки столиці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, сьогодні полетіли до Варшави, де завтра відбудеться церемонія відкриття та перший матч турніру.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Повернутися до Києва О.Попов має 9 червня, повідомили у прес-службі.
Завтра, 8 червня, о 12.00 у Києві відбудеться урочисте відкриття офіційної фан-зони Євро-2012.
О 13.00 перед відвідувачами виступлять представники КМДА, УЄФА та офіційної фан-зони.
За інформацією прес-служби КМДА, скоріш за все, у цих заходах міську владу представлятиме перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.