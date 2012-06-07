Попов із заступником полетіли до Варшави на відкриття Євро

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов та заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, який курує питання підготовки столиці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, сьогодні полетіли до Варшави, де завтра відбудеться церемонія відкриття та перший матч турніру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Повернутися до Києва О.Попов має 9 червня, повідомили у прес-службі.

Завтра, 8 червня, о 12.00 у Києві відбудеться урочисте відкриття офіційної фан-зони Євро-2012.

О 13.00 перед відвідувачами виступлять представники КМДА, УЄФА та офіційної фан-зони.

За інформацією прес-служби КМДА, скоріш за все, у цих заходах міську владу представлятиме перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.