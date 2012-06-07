Блохін: Тема отруєння закрита

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

«Пройшло вже дві доби, хлопці в нормальному стані, тема отруєння закрита», - сказав О.Блохін, відповідаючи на питання журналістів про наслідки отруєння 10 гравців збірної під час тренувального збору в Австрії декілька днів тому.

Також О.Блохін зазначив, що в таборі збірної немає жодного травмованого гравця.

«23 особи на даний момент готові до гри зі Швецією», - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, як гравці відреагували на оголошені президентом Федерації футболу України Григорієм Суркісом суми преміальних, О.Блохін сказав, що «пройшла повз інформація». За його словами, треба спочатку зіграти, а потім думати про преміальні.

«Я думаю, гравці зараз більше думають про Євро, ніж про преміальні», - додав головний тренер збірної.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня О.Блохін заявив, що десять гравців національної збірної України з футболу отруїлися.

За інформацією Football.ua, серед тих, хто отруївся, такі ключові особи як Тарас Михалик, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, а також один з лідерів команди Анатолій Тимощук.

Також 6 червня Г.Суркіс повідомив, що національна збірна України з футболу в разі перемоги на домашньому Євро-2012 отримає як преміальні 12 млн євро.

«Порівняно з преміальними інших збірних, які беруть участь в чемпіонаті Європи, у нас фінансовий стимул кращий. За перемогу в кожному матчі на груповому етапі команда отримає 500 тисяч, за нічию - 250 тисяч. За вихід з групи національна команда отримає 2 млн євро. Стільки ж - за вихід в півфінал. За вихід у фінал – 3 млн, за перемогу в ньому - 4,5 млн євро», - сказав він.