Вхід до харківської фан-зони Євро у нематчеві дні коштуватиме 50 грн

Вхід до офіційної фан-зони Євро-2012 у Харкові в нематчеві дні коштуватиме близько 50 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив офіційний куратор харківської та київської фан-зон Вілен Матвєєв.

За його словами, усього під час чемпіонату буде 5 нематчевих днів, у які на території харківської фан-зони проходитимуть «хороші концерти високого рівня».

В.Матвєєв зазначив, що в нематчеві дні деякі концерти на території фан-зони будуть безкоштовні.

«Ми не впевнені, що всі 5 днів будуть платними. Швидше за все, один-два дні ми зробимо безкоштовні концерти, в інший час, я думаю, квиток буде коштувати 50 грн на хороший концерт», - сказав В.Матвєєв.

За його словами, в усі дні роботи харківської фан-зони місця у ВІП-секторі будуть платними. Вартість місця у ВІП-секторі становитиме від 400 до 1000 грн залежно від статусу матчу. Після трансляцій ВІП-сектор працюватиме як дискотека.

За словами куратора, у Харкові під час Євро-2012 на сцені офіційної фан-зони виступлять український гурт «Бумбокс», учасник гурту Black Eyed Peas Джейм Гомес (Taboo), нідерландський діджей Armin van Buuren. Крім цього, тривають переговори з британським діджеєм Fatboy Slim.

В.Матвєєв підкреслив, що у матчеві дні вхід у фан-зону буде безкоштовним.