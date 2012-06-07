Єлісєєв: Відмова єврокомісарів відвідати матчі Євро в Україні "їхня особиста думка"

Про це йдеться у його коментарі, текст якого передано агентству УНІАН.

“У зв’язку з тим, що продовжується обговорення питання відвідання членами Європейської комісії матчів Євро-2012 в Україні та Польщі, хотів би наголосити, що держави-члени ЄС відкинули ідею бойкотування Євро-2012”, - зазначає К.Єлісєєв.

“Тому заяви про нібито відмову комісарів ЄС відвідувати матчі Євро-2012 є нічим іншим як їхньою приватною думкою, а не офіційною позицією ЄС”, - додав посол.

За його інформацією, більшість з єврокомісарів не виявляла бажання відвідати Євро-2012 ще на етапі підготовки чемпіонату.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен підтвердила, що ні президент, ні члени Єврокомісії не мають наміру відвідувати матч Євро-2012 в Україні.

Вона також повідомила, що на відкритті Чемпіонату Європи з футболу у Польщі 8 червня буде присутній комісар ЄС з питань фінансових програм і бюджету Януш Левандовські, а комісар Андрулла Вассіліу, відповідальна за питання спорту, також планує відвідати один із матчів у Польщі.

У травні Єврокомісія офіційно заявила, що в нинішніх політичних умовах в Україні не вважає за можливе відвідувати матчі Євро-2012 в українських містах. Ця заява була викликана справами проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та ряду колишніх урядовців, а також умовами їхнього утримання в ув’язненні.