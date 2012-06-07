Тренер збірної Швеції вважає українців фаворитами в очному протистоянні

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, повідомляє Інформаційний центр Україна 2012.

Е.Хамрен нагадав, що останнім часом Україна та Швеції двічі грали між собою. “Тоді нам не вистачало Ібрагімовича і Мельберга, але все одно провели дуже хороші матчі”, – сказав тренер.

“У понеділок, щоправда, гра буде зовсім іншого напруження. За українців буде вболівати весь стадіон. Вважаю їх фаворитами зустрічі. Будемо грати, безумовно, на перемогу, але статистика показує, що господарі рідко поступаються у стартових поєдинках”, – зауважив Е.Хамрен.

Говорячи про стартовий склад своєї команди, він зазначив, що загалом визначився з ним, але залишаються декілька позицій, щодо яких він має сумніви.

“До матчу три дні, ми дізнаємося, хто в якому стані підійде до гри, і в понеділок вранці я назву склад”, – сказав Е.Хамрен.

Як відомо, матч між збірними України та Швеції, який стане першим для них на Євро-2012, відбудеться 11 червня у Києві.