На українсько-польському кордоні - навала футбольних уболівальників

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вночі до автомобільного пункту пропуску „Краківець-Корчова” спостерігалася черга легкових автомобілів, яка розтягнулася на відстань більш як два кілометри.

У черзі була велика кількість автомобілів, прикрашених прапорцями різних країн і символікою Євро-2012. Черга рухалася дуже швидко завдяки спільному контролю на польській стороні українсько-польського кордону в рамках Євро-2012.

Завдяки спільному контролю, час пропускних операцій на кордоні скоротився у 2,5 раза. Загальний час митного і прикордонного оформлення одного громадянина і автомобіля не перевищував двох хвилин, тоді, як за словами працівників пункту пропуску „Краківець-Корчова”, раніше на це йшло більше часу.

В автомобільній черзі уболівальники з різних країн жваво спілкувалися між собою, не виникало жодних конфліктних ситуацій. Водії і пасажири транспортних засобів були задоволені швидкою процедурою оформлення, а велику кількість транспортних засобів на кордоні пояснювали великим напливом бажаючих транзитом через Львівську область потрапити до українських міст, що прийматимуть Євро-2012.

Перед пунктами пропуску як з українського, так і з польського боку кордону встановлені інформаційні стенди, на яких вказано смуги рухи, зокрема спеціальна смуга для вболівальників. Також є інформація про митні правила – про кількість товарів, які можна ввозити, та перелік товарів, заборонених для ввезення.

Як повідомив у коментарі УНІАН начальник Львівської митниці Сергій Попазогло, з 8.00 5 червня у міжнародних пунктах пропуску автомобільного сполучення, розташованих на ділянці кордону в межах Львівської області, – «Рава-Руська – Гребенне», «Краковець – Корчова», «Шегині – Медика», а також «Угринів - Долгобичів», українські та польські прикордонні і митні служби почали здійснювати контроль в режимі «Євро-2012». Він відбувається на базі існуючої інфраструктури пунктів пропуску (на території Республіки Польща) на всіх смугах руху для легкових автомобілів в обох напрямах (в`їзд/виїзд) у безперервний спосіб в одному місці.

„Перші дні засвідчили, що такий спосіб контролю повністю виправдовує себе, оскільки значно скоротився час оформлення подорожуючих та спрощено митні й прикордонні формальності. Важливо те, що вже є перші відгуки тих, хто перетнув кордон, - виключно позитивні”, - зазначив С.Попазогло.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в рамках домовленості між Кабінетом міністрів України та урядом Польщі на кордоні з Польщею розпочалося спільне оформлення осіб та транспортних засобів контролюючими органами України та Польщі.

Спільний контроль під час проведення Євро-2012 здійснюється на території Польщі.

Він діє в 7 автомобільних та одному залізничному пунктах пропуску. В автомобільних пунктах пропуску контроль здійснюється за принципом однієї зупинки та створено єврокоридори.