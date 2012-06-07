Завтра у Львові короваями зустрічатимуть збірні Німеччини та Португалії
17:05, 07 червня 2012Спорт
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8 червня до Львова прибудують футбольні збірні Німеччини та Португалії.
Футболістів зустрінуть "традиційно"
Як повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”, їх зустрічатимуть дівчата у національному одязі, який буде розшито білими та блакитними нитками та відтворюватиме галицькі мотиви. Дівчата подарують командам короваї, як заведено за давньою галицькою традицією.
Як повідомили в адміністрації аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, перша команда – з Німеччини – прилетить чартером о 12.30. Збірна Португалії прибуде дещо пізніше.
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